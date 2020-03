Janusz Korwin-Mikke komentuje zakaz przemieszczania się. Nieprzypadkowo pokazał zdjęcie córki z psem

– Wdrażamy ograniczania w przemieszczaniu się. Będą one dotyczyć każdego z nas. Ta decyzja ma maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował też, by ograniczyć przemieszczanie się do maksymalnie dwóch osób w jednej grupie.