Janusz Korwin-Mikke w gumowych sandałach i białej koszuli. W takim stroju został ogrodnikiem

Janusz Korwin-Mikke na swoim profilu na Instagramie opublikował serię fotografii, na których widzimy, jak ścina gałęzie. Patrząc na mimikę polityka, śmiało możemy nazwać to prawdziwą walką — na jednym rwie gałęzie, na drugim trzyma w ręku sekator. "Porządki przed domem" - oznajmił polityk.

Janusz Korwin-Mikke w gumowych sandałach

I tak na te porządki nie przyodział roboczych ubrań, a postawił na elegancję. Przynajmniej do pasa. Polityk włożył białą klasyczną koszulę, na którą zarzucił szary kardigan z brązowymi łatami na łokciach. Poniżej pozwolił sobie już na większą swobodę — sztruksowe spodnie i gumowe sandały marki Crocs. Obuwie to służy do letniskowo-ogródkowych wyjść. Także polityk wybrał idealne obuwie.