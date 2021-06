Japonki damskie na lato 2021 – jakie wybrać i z czym je łączyć?

Japonki damskie to jedne z najchętniej wybieranych butów na plażę. Nic w tym dziwnego – modele typu flip-flop są lekkie, komfortowe, a do tego pasują idealnie do stroju kąpielowego, zwiewnej sukienki czy szortów i topu. W tym sezonie ponownie wracają do świata mody, jednak nie tylko tej plażowej, ale także miejskiej. Wiemy już, jakie japonki będą hitem lata 2021! Sprawdź, które modele warto wybrać w tym roku oraz jak je stylizować.