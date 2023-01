Japońska pielęgnacja. The Ritual of Sakura już przetestowane!

The Ritual of Sakura to linia kosmetyków pielęgnacyjnych, które nawiązują do japońskiego święta Hanami. Obchodzone jest na przełomie marca i kwietnia – to wtedy zakwita narodowy symbol tego kraju – wiśnia, czyli sakura. Zgodnie z obyczajami mieszkańcy podziwiają wówczas piękno drzew i kwiatów, a przy okazji hucznie się bawią. Robią to, ponieważ piękno drzewa sakury jest krótkotrwałe oraz cenne i dlatego należy się nim cieszyć w pełni. Marka Rituals, zainspirowana tym wyjątkowym podejściem, zachęca, by świętować każdy dzień jako nowy początek. A można to robić za pomocą kolekcji The Ritual of Sakura. Miałam okazję przetestować aż trzy produkty, wśród których znalazły się: pianka pod prysznic, peeling oraz krem do ciała. Jak je oceniłam?