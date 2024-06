Ma znaną córkę. Skomentowała jej rozwód z aktorem

Elżbieta Jarosik to aktorka teatralna i telewizyjna. Zagrała w filmach takich jak "Wesele", "Kler", "Dzień świra" czy "Drogówka", jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu "Niania". Prywatnie artystka jest matką, a córka Anna postanowiła pójść w jej ślady.

W ostatnio udzielonym wywiadzie Jarosik opowiedziała o samodzielnym macierzyństwie oraz o podejściu do tematu małżeństwa. Przyznała też co czuła, gdy jej jedyne dziecko się rozwiodło.

Chociaż obecnie aktorki spotykają się w pracy, w przeszłości zdarzało się, że serialowa mama niani Frani, nie widywała się z dzieckiem. Doszło nawet do sytuacji, gdy córka jej nie poznała i uciekła. Elżbieta Jarosik sporo pracowała, a opiekę nad Anną sprawowała jej babcia.

Dziś aktorka i jej córka są dobrymi przyjaciółkami i mają do siebie bezgraniczne zaufanie.

W wywiadzie aktorka przyznała, że jedyna rzecz, której nigdy w życiu nie zrobi to wzięcie ślubu. Chociaż Jarosik nie ukrywa, że w przeszłości miała wielu adoratorów, wolała pozostać wierna sobie i swoim przekonaniom o niezależności.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!