Taką teściową jest Elżbieta Jarosik. Wymowne słowa zięcia

Elżbieta Jarosik kończy 75 lat. Ma wyjątkową relację z córką

Aktorka chroni swoją prywatność, od czasu do czasu zdradzając jednak nieco więcej szczegółów dotyczących jej życia. Ma córkę - Annę, która ukończyła aktorstwo i dziennikarstwo, jednak poszła w ślady matki. Nie była to jednak pierwsza ciąża Elżbiety Jarosik. Artystka w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem szczerze opowiedziała o poronieniu. - Naprawdę nie wiem, jak ja to przeżyłam - mówiła.