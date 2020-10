Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę. Kim jest Zuzanna Pactwa?

Każda nowa dziewczyna Bieniuka musi zmierzyć się z porównaniami do Anny Przybylskiej, co dla żadnej kobiety nie jest proste. "Super Express" już zestawia zdjęcia Przybylskiej i domniemanej nowej partnerki Bieniuka, doszukując się podobieństw. No cóż, obie są kobietami i na tym podobieństwa chyba się kończą.