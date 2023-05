Jarosław Bieniuk o zawodowych planach syna. "To jest jego decyzja"

Syn Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej chodzi do liceum i znajduje się w klasie o profilu prawniczym. Oprócz tego nastolatek interesuje się piłką nożną . Czy w przyszłości postawi na sport? Głos w tej sprawie zabrał jego tata.

Jarosław Bieniuk podkreślił, że nie zamierza w tej kwestii wywierać na synu presji. Wybór ścieżki zawodowej jest bowiem jego indywidualną sprawą. Czy Szymon po przerwie wróci do piłki?

Czy Jarosław Bieniuk myśli o tym, co będzie, gdy Szymon wyfrunie z rodzinnego gniazda? Mężczyzna zwrócił uwagę na to, że ma już za sobą "wylot" Oliwii. Za drugim razem pójdzie łatwiej?

