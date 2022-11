Starszy syn wspomina Annę Przybylską. Jak ją zapamiętał?

- To była dla mnie duża przygoda. Byłem bardzo mały, było to dla mnie coś nowego. Nie wiedziałem tak naprawdę, dlaczego jestem w filmie i co się wydarzyło. Ale byłem bardzo szczęśliwy, gdyż nie chodziłem do szkoły - przyznał z rozbrajającą szczerością syn Przybylskiej.