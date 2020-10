Jarosław Bieniuk znowu zakochany. Nowa partnerka świetnie odnajduje się w Gdyni

Zuzanna Pactwa i Jarosław Bieniuk - nowa para w polskim show-biznesie

Niedawno na świat przyszedł ich synek Kazik. To on miał być czynnikiem, który na nowo zbliży rodziców. Niestety, wygląda na to, że ten rozdział jest już zamknięty. I choć Jarosław Bieniuk spotyka się z synem, a z byłą partnerką jest w świetnych relacjach, to jego serce otworzyło się na atrakcyjną blondynkę, która na co dzień mieszkała w USA.