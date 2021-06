Jarosław Kret szczęśliwie zakochany. W najnowszym wywiadzie mówił o ślubie

Nowa miłość

Jarosław Kret wziął udział w rekrutacji i otrzymał stanowisko prezentera pogody w telewizji Polsat. Gwiazdor ma za sobą też walkę z koronawirusem i depresją, o czym opowiedział po tym, jak poradził sobie z problemem. Teraz spełnia się i zawodowo i prywatnie. Ma nową partnerkę, która na co dzień mieszka w Trójmieście, gdzie pracuje w jednym z ekskluzywnych hoteli. "Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że okresowe rozstania są sprawdzianem uczuć. Bywa, że trzeba wyjechać do ciekawej pracy – czasem na kilka miesięcy, a czasem nawet na kilka lat – żeby móc dalej realizować swoje pasje. Życie to nie tylko zwykła, domowa codzienność. To także możliwość ciągłego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań" – powiedział prezenter w wywiadzie dla "Twojego Imperium".