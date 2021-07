Jasio na smyczy — kontrowersyjna metoda na upilnowanie dziecka. Rodzice kontra psychologowie

- Nic nie zastąpi słów, kontaktu wzrokowego. Wyobrażam sobie, że dziecko próbuje dobiec do czegoś, a rodzic pociąga go jak psa, co jest agresywnym aktem nadopiekuńczego rodzica. Gryzie mi się też kolorowy motyl z przyczepioną smyczą, to jakby ktoś pokazywał dziecku słodki świat, a potem mówił – on nie jest dla ciebie. Widok małego dziecka na smyczy zatrzymuje nad pytaniem o ograniczenia – czy dziecko może doświadczać świat? Mam tu ogromną wątpliwość — wyjaśnia.