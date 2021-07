Podczas lotu wyrzuciła pieluchę dziecka do kosza. Została upokorzona przez stewarda

Całą sprawę opisał portal "Today". Farah Naz Khan leciała samolotem z Montany do Houston. Towarzyszył jej mąż oraz ich mała córeczka. Niestety, w trakcie podróży kobieta musiała zmienić córce pieluchę. W tym celu udała się z dzieckiem do toalety, przewinęła je w przeznaczonym do tego miejscu, a zużytego pampersa wrzuciła do kosza.