Jason Momoa obciął swoje charakterystyczne włosy. Powód jest poważny

Aktor chciał więc zrobić coś, co zszokuje odbiorców i skieruje ich uwagę na problem dużej zależności od nieekologicznego, jednorazowego plastiku. - To trafia do naszej ziemi, idzie do naszego oceanu. Właśnie widzę takie plastikowe rzeczy w oceanie. To takie smutne, proszę was, postarajcie się wyeliminować jednorazowy plastik ze swojego życia — pomóżcie mi - apelował do swoich fanów Momoa.