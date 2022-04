Pięć kroków do ekologicznego życia. Ekspertka przekonuje, że to łatwe

Co więcej, nie musimy dźwigać ciężkich sześciopaków czy bidonów z wodą. Warto zaznaczyć też, że coraz więcej firm korzysta z plastiku z recyklingu, co jest poniekąd dobrym rozwiązaniem problemu z nadmiarem tego tworzywa i wprowadza cyrkularność. To nie jest zły pomysł, ponieważ nie jest możliwe, żeby całkiem rezygnować z plastiku i pakować wszystko w szkło. Ponadto, to wcale nie byłoby lepsze, bo szkło jest cięższe, wymaga, by je inaczej przewozić, aby się nie stłukło.