Jeansy poszły w odstawkę. Ratajkowski wybrała coś innego

Tank top to niezbędnik w kobiecej garderobie

Tank top to uniwersalna bluzka, która w przeciwieństwie do fast fashion i ciągłych zmian w świecie mody – pozostaje niezmienna. Model Emily Ratajkowski posiadał szary odcień i lekko prążkowaną strukturę. Bawełniany tank top na szerokich ramiączkach wsunęła bezpośrednio na ciało, a lekko podwinięty do wysokości talii krój, odsłonił subtelnie brzuch.