Jeansy w roli głównej - najmodniejsze stylizacje na wiosnę Błękitne, granatowe, z dziurami, z przetarciami i w jednolitej, klasycznej wersji – jeansy od lat są niezbędnym elementem damskiej garderoby. Jak je nosić w tym sezonie? Sprawdź najmodniejsze stylizacje z jeansami na wiosnę! Jeansy na wiosnę 2020 – najmodniejsze fasony i kolory Mimo że jeansy nie należą do ulubionych ubrań projektantów mody, a na wybiegach spodnie z denimu pojawiają się rzadziej, niż kurtki czy koszule, wiosna 2020 jest pod tym względem naprawdę wyjątkowa. W trendach królują przede wszystkim sprane, błękitne modele w stylu Dzikiego Zachodu. Do łask wracają też wszystkie zapomniane fasony jeansów, które dla wielu z nas mogą okazać się dużym odkryciem! W tym sezonie obok kultowych rurek w sieciówkach znajdziemy również: Jeansy z prostą nogawką – czyli tzw. klasyki w stylu Levisów 501 noszonych przez samą Marilyn Monroe. Spodnie idealne dla każdego typu sylwetki!

Jeansy mom-fit – mają klimat vintage, wysoki stan i proste nogawki. Podkreślą talię i kobiece kształty.

Jeansy baggy – ich nogawki przypominają nadmuchane balony z marszczeniem na wysokości bioder i zwężeniem przy kostce. Fason wydaje się być „zabójczy" dla kobiecej sylwetki, ale wygoda noszenia jest nieoceniona! A poza tym jeansy baggy to prosty patent na nonszalancki, streetwearowy look.

Jeansy paper-bag – ich górna część wygląda jak zawiązana na kokardę papierowa torba, a nogawki delikatnie zwężają się ku dołowi. Ten fason jest inspirowany wizytowymi spodniami damskimi, dlatego doskonale sprawdzi się w stylizacjach do biura. Jeansy to modowy klasyk, który znajdziemy w prawie każdej kobiecej szafie. Jeśli jednak nie czujesz się w nich komfortowo, być może nosisz nieodpowiedni fason! W sieciówkach od kilku dobrych lat królują głównie rurki, które najlepiej wyglądają na szczupłych dziewczynach. Tymczasem do wyboru mamy też denimowe spodnie mom-fit, boyfriend, girlfriend, high-waist, paper-bag czy baggy. W tym sezonie na topie są modele o luźniejszym fasonie, które świetnie sprawdzą się nawet u pań plus size. Warto poeksperymentować z krojami, by znaleźć ten, w którym nasza sylwetka wygląda naprawdę dobrze! - podpowiada Marta Budziarek z redakcji domodi.pl. Wybór modnych jeansów damskich na wiosnę 2020 jest naprawdę spory, ale czy na temat stylizacji z denimowymi spodniami można jeszcze powiedzieć coś odkrywczego? Sprawdzamy najciekawsze pomysły na zestawy z jeansami w wiosennych trendach! Jeansy na sportowo – idealny look na luzie Modne jeansy baggy lub mom-fit będą idealną bazą do sportowych stylizacji w streetwearowym klimacie z lat 90. Wystarczy dodać do nich t-shirt, najlepiej z nadrukiem z ulubionej bajki Disneya albo ironicznym hasłem komentującym rzeczywistość. Dodatki? Do jeansów w sportowej wersji obowiązkowo zakładamy trampki lub sneakersy – klasyczne Conversy, kolorowe daddy-shoes albo minimalistyczne, białe tenisówki. Kropką nad i w tego typu zestawach będzie kurtka ramoneska. A całość najlepiej uzupełnić miejską torbą shopperką lub typową dla ostatniej dekady ubiegłego wieku, saszetką nerką w sportowym stylu! Jeansowe total looki, czyli jeansy + koszula lub kurtka z denimu Z lat 90. pożyczamy też denimowe total looki, czyli stylizacje ze spodniami, koszulami i kurtkami z denimu! W tym sezonie łączymy jeans w podobnych odcieniach błękitu, tworząc przeróżne kombinacje idealne do noszenia na co dzień. Strzałem w dziesiątkę będzie jeansowy garnitur, czyli jeansy + katana w komplecie. Taki look wystarczy uzupełnić t-shirtem i sportowymi butami. Dobrym wyborem będzie też połączenie spodni i koszuli na wzór denimowego kombinezonu w stylu utility-wear. Takie odważne zestawienie najlepiej uzupełnią eleganckie, kontrastowe dodatki, np. botki na słupku w wężowy wzór czy torebka na łańcuszku. Czego unikać? Jeśli masz zamiar łączyć jeansy z górą z denimu, unikaj akcesoriów w stylu kowbojskim – botków na ściętym obcasie, kapeluszy, szerokich skórzanych pasków czy frędzli. Jeansy do biura? Eleganckie stylizacje na Casual Friday Na co dzień obowiązuje Cię oficjalny dress code, ale w luźny piątek możesz zaszaleć? Jeansy w Casual Friday są jak najbardziej wskazane, ale zamiast tych z dziurami i przetarciami warto wybrać klasyki. Tej wiosny mamy szczególnie duży wybór jeansów inspirowanych wizytowymi spodniami, dlatego zamiast rurek polecamy model paper-bag, mom-fit, culottes lub jeansy z prostą nogawką – najlepiej w ciemnogranatowej wersji bez przetarć. Z czym je połączyć? Z białą, oversizową koszulą, marynarką w kratę i czółenkami na niskim słupku! Taki look to złoty środek pomiędzy biurową elegancją a swobodnym stylem casual.