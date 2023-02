Jeden kosmetyk, a działa jak trzy: serum, tonik i booster. Teraz w dobrej cenie

Sporo tych zadań jak na jeden kosmetyk. Wynikają one ze składników, jakich użyto do produkcji tego kosmetyku. Jest wśród nich torf tołpa obecny w każdym kosmetyku marki. To on reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie wilgoci i zwalcza wolne rodniki. Za nawilżenie odpowiadają jeszcze dwa składniki aktywne zawarte w kremie: pochodna mocznika i gliceryna. Mocznik poza nawilżeniem dodatkowo jeszcze zwiększa elastyczność skóry, wygładza i przywraca skórze miękkość, a gliceryna pełni także funkcję promotora przenikania, czyli ułatwia transport innych substancji w głąb skóry. Jednak nazwa tego serum sugeruje przede wszystkim, że w składzie znajdują się komórki macierzyste. Pochodzą one z motylego krzewu. Działają antyoksydacyjnie, zapobiegają także efektom starzenia i fotostarzenia skóry, redukują reakcje zapalne i pobudzają syntezę kolagenu i elastyny, co wpływa na lepszą elastyczność skóry, spłycenie zmarszczek oraz spowolnienie procesów starzenia.