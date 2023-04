Jeden z najważniejszych dodatków na wiosnę. Nie każdy wie, jak go nosić

Czapka z daszkiem dawniej kojarzyła się głównie z modą męską i dziecięcą. Kobiety sięgały po nią ewentualnie podczas treningu na świeżym powietrzu. Nasze podejście zmieniło się kilka sezonów temu. Zaczęłyśmy traktować czapkę z daszkiem, jako przydatny dodatek do stroju, który fajnie go uzupełnia. W zmianie myślenia o popularnych "baseballówkach" pomogli nam projektanci, którzy wprowadzili je na wybiegi, udowadniając, że ten dodatek dobrze wygląda nie tylko z dresami i butami do biegania, ale także trenczem, balerinami, a nawet damskim garniturem. Idealnie wpisuje się w obecne od kilku lat trendy na nonszalancję, zacierania granic między modą "wyjściową" i "casualową", łączenia tego, co sportowe, z tym, co eleganckie. Jednym słowem, do łamania wszelkich wcześniej wyznaczonych granic w modzie.