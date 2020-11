Jedna linia kosmetyków dla całej rodziny? Postaw na najlepsze dermokosmetyki

Dlaczego każdy może stosować dermokosmetyki?

Zarówno emulsje do mycia twarzy, pianki, jak i głęboko nawilżające kremy świetnie sprawdzą się przy codziennej pielęgnacji. Wystarczy jedynie wybrać odpowiedni rodzaj kosmetyków np. Cetaphil PRO Oli Control krem nawilżająco-matujący SPF 30 lub do cery trądzikowej lub Cetaphil krem nawilżający na dzień , aby zapewnić sobie i swoim najbliższym właściwą pielęgnację na cały dzień, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

Dlaczego warto wybrać Cetaphil?

Cetaphil zdecydowanie wyróżnia się wśród innych marek. Jego największym atutem są umiejętnie skomponowane składy, wśród których nie znajdziemy substancji drażniących ani sztucznych wzmacniaczy zapachu . Odczyn pH dermokosmetyków jest dopasowany do kwasowo-zasadowego środowiska naszej skóry. Dzięki temu emulsje i pianki myjące nie naruszają naturalnego odczynu pH naszej skóry, a to z kolei niweluje konieczność używania toników lub hydrolatów przywracających naturalny stan cery. Na pierwszym miejscu stawia faktyczną kondycję i stan zdrowia naszej skóry, a nie tylko zewnętrzne maskowanie niedoskonałości. Wszystkie dermokosmetyki powstają we współpracy z doświadczonym zespołem dermatologów, dla których priorytetem jest domowe wspomaganie procesu leczenia problemów skórnych.

Produkty dla całej rodziny w Twojej łazience

Zdecydowanie must have w Twojej łazience powinna być Cetaphil EM delikatna emulsja micelarna do mycia, którą mogą stosować wszyscy domownicy. Ma bardzo neutralny skład i skutecznie czyści twarz, usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia. Ponieważ nie ma w niej mydła, naturalny odczyn pH naszej cery nie zostaje zakłócony, a brak substancji drażniących sprawia, że ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej jest zmniejszone do minimum. Po jej użyciu skóra jest elastyczna, świeża i miękka w dotyku. Największym atutem jest jednak fakt, że z powodzeniem mogą z niej korzystać zarówno posiadacze cer mieszanych oraz suchych. Z pewnością skorzysta z niej każdy członek rodziny.