Jedne buty do wszystkiego. 50-latki pokochały model w stylu Wachowicz

Pakosińska i Tadla wybierają klasyczne tenisówki

Katarzyna Pakosińska pochwaliła się ostatnio na swoim Instagramie zdjęciem z jesiennego spaceru, podczas którego łapała promienie słońca. Fani pod zdjęciem pytają ją w komentarzach: "Jak pani to robi, że zawsze wygląda pani tak pięknie?". My znamy odpowiedź – ponadczasowy gust i umiejętność łączenia ze sobą stylu casualowego z eleganckim przez Pakosińską to jej recepta na udany look.