Jędrny biust bez skalpela. Biustonosze dla kobiet po 50, 60 i 70-tce

Rozmiar biustonosza

Dobór odpowiedniego modelu pod kątem rozmiaru to kwestia ważna, ale i dość subtelna. Trzeba uszanować pewne przyzwyczajenia i specyficzne potrzeby, takie jak niechęć do ucisku, cienka, wrażliwa skóra, a nawet niechęć do rozmowy na temat bielizny osobistej. Sposobem na to jest oczywiście wizyta u profesjonalnego doradcy. Jeśli mama, ciocia czy babcia nie ma zamiaru takiej wizyty odbyć, możemy wybrać kilka biustonoszy i przymierzyć je w domu, w znanym otoczeniu. Rozmiar opaski oraz kształt i wielkość miseczki muszą odpowiadać wielkości i wyglądowi piersi. Nie warto mocno zaniżać obwodu biustonosza, a rozmiar miseczki często wypada mniejszy, niż wynika to z tabeli rozmiarowej, gdyż piersi, które straciły swoją jędrność, lepiej wpasowują się nieco mniejsze miseczki.