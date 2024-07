Ok, rozumiem

Nigdy nie wkładaj do walizki. Policjantka ostrzega Polaków

Wymarzone wakacje są zwykle momentem, gdy zwalniamy tempo, stajemy się bardziej spokojni i skupiamy na odpoczynku. Niestety czasem poziom naszego zrelaksowania nie wpływa dobrze na naszą spostrzegawczość i uwagę, co mogą wykorzystać kieszonkowcy.

Na Instagramie mł. insp. Małgorzaty Sokołowskiej pojawiło się nagranie z cennymi poradami, w jaki sposób przygotować się do wyjazdu z głową, aby uniknąć problemów. "Bądź sprytniejszy niż kieszonkowcy i pamiętaj o tych zasadach" - czytamy w opisie.

Wakacje z głową. Zapamiętaj porady policjantki

Kieszonkowcy mają coraz to nowsze sposoby na to, by ukraść portfel, gotówkę, czy dokumenty. Podczas wakacji jest wiele sprzyjających kradzieży sytuacji - tłumy na lotnisku, rozkojarzenie podróżujących. Wprawiony złodziej może szybko i niepostrzeżenie pozbawić nas wartościowych rzeczy. Policjantka Małgorzata Sokołowska postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych kilkoma cennymi uwagami.

- Kiedy planujesz, jak rozłożysz swój bagaż w walizce oraz w plecaku, to nigdy wszystkich wartościowych rzeczy, czyli gotówki, kart kredytowych, dokumentów, nie chowaj w jednym miejscu, na wypadek, gdybyś został okradziony. Wtedy nie stracisz wszystkiego - tłumaczyła.

Wspomniała też, że najbezpieczniejsze w podróży są wszelkiego rodzaju nerki i niewielkie torebki, które można trzymać z przodu i kontrolować.

- Podobnie jest z plecakiem (...). Warto ten plecak przewiesić naprzód, tak, aby kontrolować go, i, co ważne, do tych zewnętrznych kieszeni nie chowajmy żadnych wartościowych rzeczy, na przykład portfela - mówi policjantka.

Sokołowska radzi, by ważne dokumenty, czy np. właśnie portfel, schować do tej kieszeni plecaka, która przylega do ciała.

- Pamiętaj, aby nigdy do bagażu nadawanego lub do luku bagażowego nie chować rzeczy, które podczas transportu mogłyby się zagubić lub zostać skradzione - dodaje.

