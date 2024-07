"Umierałam ze strachu". Mówi, co przeżyła pierwszego dnia w Bułgarii

Polacy, zaraz po przylocie do Bułgarii, spotkali się z niemałym zaskoczeniem - nie mogli bowiem znaleźć kierowcy, który miał odwieźć wszystkich do ośrodka wypoczynkowego. - Zgodnie z umową mieliśmy mieć zapewniony transport do hotelu. Na parkingu ani kierowcy, ani autokaru - wyjawiła turystyka w rozmowie z "Faktem".