Jego partnerka jest 38 lat młodsza. Wcześniej mówiono o jej romansie z innym aktorem

Widzowie poznali go lepiej dzięki produkcji "Kryminalni", w której wcielał się w rolę komisarza Zawady. Marek Włodarczyk szybko zyskał sympatię i uznanie widzów, a także rzesze fanek, które zastanawiały się, czy jego serce jest zajęte. Obecnie aktor tworzy szczęśliwy związek z Sandrą Kościelniak. Brzmi znajomo? Być może. Sandra była już związana wcześniej z inną gwiazdą telewizji - Tomaszem Stockingerem. Wówczas aktor miał przygotowywać Sandrę do egzaminów do szkoły teatralnej. Podczas warsztatów miał wybuchnąć między nimi ognisty romans. Stockinger jednak dementował te plotki.

- Człowiek nawet nie może pójść ze znajomą kobietą do teatru, bo już mu przypisują romans - mówił gwiazdor.

Kim jest Sandra Kościelniak, partnerka Marka Włodarczyka?

Marek Włodarczyk i Sandra Kościelniak poznali się, gdy ona studiowała jeszcze na uniwersytecie, a on był już wielką gwiazdą. Podobno od razu poczuli "to coś" i nie zwlekali długo, by umawiać się na randki. Dziewczyna wciąż kontynuowała ścieżkę prawniczą, on zaś rozwijał się artystycznie. Cały czas wspierali się w swoich wyzwaniach zawodowych, dmuchali sobie w skrzydła.

O ich relacji zrobiło się głośno głównie ze względu na różnicę wieku - dzieli ich niemal 40 lat. To generowało masę nieprzychylnych komentarzy i opinii. Sugerowano nawet, że Kościelniak spotyka się z Włodarczykiem dla sławy. Gdy była pytana o relację z Markiem Włodarczykiem, odpowiadała krótko: to prawdziwe uczucie.

- Zawsze lubiła starszych, doświadczonych mężczyzn. Dziewczyna kończy prawo, ale jej wielką pasją jest kino. O filmach i aktorach może rozmawiać bez końca - pisał swego czasu "Dobry tydzień".

Sandra Kościelniak i Marek Włodarczyk - związek

Kościelniak i Włodarczyk są parą już od 7 lat. Ze strony fanów wciąż pojawiają się pytania, czy para postanowi zalegalizować związek. Póki co nie mają takich planów. Sam aktor również nie stanął na ślubnym kobiercu z poprzednimi wybrankami serca, matkami jego dzieci.

- Każde nasze pojawienie się budzi sensację. A my wolimy być po prostu szczęśliwi, nie potrzeba nam do tego złośliwych komentarzy w internecie - podsumował relację z Kościelniak Włodarczyk.

