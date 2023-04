Marek Włodarczyk nie mógł wypłynąć. O życiu zadecydowały sekundy

"Operator zauważył, że nie wypływam"

Marek Włodarczyk niedawno porozmawiał z Plejadą. To właśnie w trakcie tego wywiadu aktor wrócił pamięcią do groźnych chwil na planie "Kryminalnych". Choć w bardzo trudnych scenach kaskaderskich gwiazdy serialu zastępowali profesjonaliści, w nieco bardziej bezpiecznych warunkach to aktorzy mierzyli się ze scenami. Przez pierwsze cztery lata nagrywania nie doszło do żadnego wypadku. Później jednak zdarzył się przykry incydent. Aktor przyznał, że naprawdę bał się wówczas o swoje życie.