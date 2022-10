Jego ślub oglądała cała Polska. Tak wygląda dzisiaj

Co słychać u Grzegorza Markockiego?

Niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Grzegorz Markocki w pierwszej edycji programu "Bar" dotrwał aż do finału, ale nie udało mu się wygrać show. Nie przeszkodziło mu to jednak w rozwoju kariery. Zniknął ze świecznika, żeby poświęcić się swojej największej pasji, muzyce. Co słychać u niego teraz? Nadal zajmuje się muzyką. Współtworzy zespół "The Beatlman", który zajmuje się wykonywaniem utworów legendarnych Beatlesów.