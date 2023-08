Jego żona jest na ustach wszystkich. Nie każdy wiedział, że są razem

Dodał też, że miał okazje czytać publikację jako pierwszy i - jak stwierdził - wydaje mu się, że jest znakomita. - Nie jest plotkarska, jak niektórzy zarzucają. Otóż jest to książka o kobiecie, która odniosła sukces swoją ciężką pracą. To, że ma znanego męża, oczywiście jej nie przeszkodziło, ale gdyby był tylko znany mąż, nic by z jej biznesów nie wyszło - podkreślił.