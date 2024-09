Mało kto wie, kim jest jego żona. Jest równie znana, co on

Robert Górski raczej chroni swoje życie prywatne przed mediami. Ale związek z Moniką już na samym początku stał się tematem dyskusji publicznej. Głównie za sprawą różnicy wieku - dzieli ich 14 lat, co wzbudza zainteresowanie mediów. Para poznała się podczas jednego z wywiadów.

"Wisienką na torcie" były brązowe kowbojki z przeszyciami, do których dopasowała skórzaną torebkę. Z kolei kabareciarz pokazał się w granatowej koszuli i beżowych spodniach typu chinosy. Pozowali do wspólnych zdjęć na ściance.

