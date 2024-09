Jej brat został potrącony przez samochód. "Żebro jest złamane"

Dwa tygodnie temu Justin Kirschner przechodził przez pasy. Choć miał wówczas zielone światło, wjechało w niego rozpędzone auto. Brat Jessici Mercedes trafił do szpitala.

- Dla mnie było to strasznie stresujące, ale zajmowałyśmy się z jego dziewczyną Justinem w szpitalu, gotowałyśmy, dowoziłyśmy jedzenie i zadbałyśmy o healing fizyczny - przyznała Jessica Mercedes.

Justin Kirschner powoli dochodzi do siebie. Mimo dyskomfortu, pojawił się na jesiennej ramówce stacji TVN. Wszystko przez wzgląd na udział w nowej edycji "Azji Express".

W rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Jessica Mercedes Kirschner i Justin Kirschner zaapelowali zarówno do kierowców pojazdów, jak i do pieszych o rozwagę i ostrożność.

- Ten wypadek był spowodowany z winy kierowcy. Od razu wiedzieliśmy od policjanta i tak dalej, bo on wjechał w Justina na czerwonym . Więc drodzy, uważajcie na siebie. Nawet jak macie zielone światło, to nie znaczy, że zawsze jesteście bezpieczni. Więc proszę, uważajcie wszyscy na siebie - podsumowała Jessica Mercedes Kirschner.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!