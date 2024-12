Jej były mąż zabrał żonę na ściankę. To dla niej walczył o "rozwód kościelny"

Agnieszka Darnikowska również postawiła na czarny total look. Żona Adama Sztaby zdecydowała się jednak na połączenie ze sobą różnych faktur, dzięki czemu nieco urozmaiciła swoją stylizację.

Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie m.in. z jej powodu kompozytor starał się o unieważnienie ślubu kościelnego z Dorotą Szelągowską . Niedługo potem para pobrała się w towarzystwie najbliższych ich osób w niewielkim kościele pod Łodzią.

- Jesteśmy wierzący. Bardzo zależało nam na ślubie kościelnym. Czekaliśmy na unieważnienie poprzedniego ślubu Adama dwa lata. Gdy to się udało, zaprosiliśmy tylko najbliższą rodzinę i bez szumu medialnego ślubowaliśmy w kościele pod Łodzią. To był konkretny kościół, który sobie upatrzyliśmy - mówiła Dranikowska.

