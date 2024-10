Dorota Szelągowska bez ogródek o botoksie. "Ja się nawet nie mogę zezłościć"

Gwiazda TVN-u od razu odpowiedziała fance na Instagramie. "Lwia zrobiona tydzień temu! Bardzo dobrze się z tym czuję" - skomentowała. Zaskakując tym samym szczerym wyznaniem . Co więcej, Dorota postanowiła rozwinąć temat. Opublikowała w sieci krótki filmik, w którym z przekąsem opowiedziała o zabiegu, z którego ostatnio skorzystała.

Botoks, mimo swojego rosnącego uznania, nie przestaje budzić kontrowersji. Dla niektórych to magiczny eliksir młodości, dla innych - symbol fałszywej urody. Dyskusje na temat jego stosowania są pełne emocji .

Wielu krytyków podkreśla, że botoks może prowadzić do nienaturalnego wyglądu twarzy. Z drugiej strony zwolennicy zabiegu mówią o poprawie samopoczucia oraz pewności siebie. Drobne zmiany mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie samego siebie w lustrze. Decyzję należy podjąć osobiście. W końcu każdy ma prawo czuć się dobrze we własnej skórze .

