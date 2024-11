Koleżanka skomentowała jej brzuch. "Rozpacz nad rozstępami mam za sobą"

Dorota Szelągowska wspomniała sytuację, kiedy usłyszała od znajomej następujące słowa: "Ja cię strasznie przepraszam, ale nie jestem ciałopozytywna" . Kobieta postanowiła zwrócić się w ten sposób do Szelągowskiej po tym, jak zobaczyła brzuch celebrytki, pokryty rozstępami.

Jak wyjaśniła, "nieciałopozytywna koleżanka" to kobieta po 40., która nie ma dzieci, "za to jest bardzo piękna i mądra".

Dorota Szelągowska zauważyła, że "mało rzeczy tak niszczy kobiece ciało jak ciąża czy karmienie". Jednak z drugiej strony, to samo tyczy się samorozwoju, w który wiele kobiet wkłada mnóstwo pracy. Mimo wszystko nikt nie zatrzyma czasu. Bo zarówno w przypadku kobiet, które urodziły dzieci, jak i tych, skupiających się na innych aspektach, w pewnym momencie ich ciało się zmieni.

Jak podkreśla, z tego punktu widzenia ciałopozytywność to nie lenistwo, czy zakłamywanie rzeczywistości, a wolność, czułość oraz akceptacja.

