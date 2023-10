Jej ciało zaczęło gnić. Nie mogła wstać z łóżka przez miesiące

Beatriz Amma na co dzień mieszka w Los Angeles, gdzie zdecydowała się na jeden z popularniejszych zabiegów kosmetycznych. Amerykanka postanowiła spróbować kuracji spalającej tłuszcz. Zamiast cieszyć się szczuplejszą sylwetką, trafiła do szpitala, a jej ciało pokryły bąble i blizny. Dziewczyna, chcąc podzielić się swoją historią, nagrała serię filmików na TikToku, gdzie opowiedziała, co dokładnie się wydarzyło.