Przeszczepił włosy w Turcji. Nie przewidział "skutków ubocznych"

Zabiegi medycyny estetycznej i operacje plastyczne robią w Turcji prawdziwą furorę. To właśnie tam wiele osób decyduje się na wstawienie śnieżnobiałych licówek i koron czy zabieg przeszczepu włosów, za które - w porównaniu do Europy i Stanów Zjednoczonych - trzeba zapłacić stosunkowo niewielkie pieniądze. Jedną z osób, która wybrała się w ostatnim czasie do Turcji, jest Jordan Morris. Mężczyzna zdecydował się na przeszczep włosów.