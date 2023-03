Jej mąż miał romans. "Jesteśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek"

"To doświadczenie zniszczyło wszystko, ale byliśmy wtedy w toksycznej, niezdrowej relacji. Wiadomo, że nie można wrzucić granatu do domu i wyjść z tego nieuszkodzonym. Wiem jednak, że teraz jesteśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek" - opowiada Charity w "The Sun". - "Ten romans okazał się najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek spotkała nasze małżeństwo".