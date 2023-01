Tak odkryła romans męża. Wystarczył jeden drobny szczegół

Wszystko skończyło się po trzech miesiącach pewnego poranka, kiedy szykowała się do pracy. - Poszłam do łazienki i znalazłam w niej tusz do rzęs. Sama mam przedłużane rzęsy i nie korzystam z tuszu. Oczywiście wmawiał mi, że należy do mnie i nie pamiętam, kiedy go tam odłożyłam, że jestem chora psychicznie, że wciąż go oskarżam i powinnam się leczyć - opisuje Agnieszka i dodaje: - Ale ja miałam już dość.