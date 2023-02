Jej śpiew rok temu poruszył cały świat. Wraz z babcią uciekła do Polski

Rok temu w ciągu kilkunastu godzin jej życie zmieniło się o 180 stopni. Jak wspomina "The Sun" dziewczynka spędziła sześć dni z bliskimi w schronie. To właśnie nagranie z piwnicy, na którym słyszymy, jak Amelia śpiewa hitową piosenkę z filmu animowanego "Kraina lodu" sprawiło, że o Ukraince usłyszał cały świat. Po sześciu dniach spędzonych w schronie Amelia wraz ze swoją babcią odbyła przeprawę do Kijowa. Potem Ukrainki uciekały do Polski. Podróż do naszej granicy trwała dwa dni.