Przerażające wideo z Rosji. "Obrzydliwe i niemoralne"

Reporterka przeprowadzająca wywiad z nauczycielem zapytała, po co dziewczynce taka wiedza. Polin odpowiada, że "obecnie w życiu trzeba być przygotowanym na wszystko". - Lubię to i wolę od zabawy lalkami. Zajmowanie się automatem sprawia mi przyjemność. To też okazja do nauki nowych rzeczy - stwierdza uczennica. - Patrząc na Jurijego Polina, możemy z całą pewnością stwierdzić, że edukacja w Rosji ma przyszłość - podsumowała reporterka.