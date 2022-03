Jej strój uznano za nieodpowiedni. Po komentarzu nauczyciela nie wróciła już do szkoły

Bała się wrócić do szkoły

Karis Wilson przyszła do domu z płaczem. Tamtego dnia została również zawieszona w prawach ucznia, co oznaczało, że przez jakiś czas nie mogła chodzić do szkoły. Zaczęła mieć przez to spore zaległości. Gdy przyszedł czas powrotu do liceum, 17-latka była przerażona. Przykra sytuacja wywołała u niej traumę i Karis bała się, że jej inne stroje mogą zostać również negatywnie skomentowane.