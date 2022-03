Pilotka zgłosiła mobbing i została wydalona z uczelni. Teraz broni Ukrainy

23-letnia pilotka na pomoc Ukrainie

Okazuje się jednak, że miłość Schiff do lotnictwa jest znacznie silniejsza od zaskakującej decyzji władz szkoły. 23-latka udała się bowiem do Kijowa, by jako ochotnicza pilotka bronić Ukrainy w Międzynarodowym Legionie Obrony Terytorialnej. Póki co jest jedyną kobietą w tamtejszym oddziale lotniczym.