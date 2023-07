Jej syn jest zakochany. Jego wybranką jest znana aktorka

- On wie, co robię ja, ja wiem, nad czym on pracuje. Ale to odrębne życia dwojga dorosłych ludzi. Antoni studiuje poza Warszawą. Kocham go najbardziej na świecie. Jeśli jednak chodzi o nasze relacje, nie jest tak, że mamusia usycha z tęsknoty za synkiem — podsumowała projektantka.