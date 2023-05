Skontrolowali walizkę Szelągowskiej. Mówi, co znaleźli

Dorota Szelągowska w felietonie dla "Wysokich Obcasów" wspomniała nieprzyjemne wydarzenie z lotniska. Chyba każdy choć raz w życiu doświadczył nieuzasadnionego lęku przed kontrolą bezpieczeństwa. Znana dekoratorka wnętrz, choć nie dopuściła się żadnych nieprawidłowości, na długo zapamięta to spotkanie. "Widząc moje zdenerwowanie, nie może ukryć satysfakcji" - opisała postawę kontrolerki.

Dekoratorka wnętrz wspomniała, że gdy zauważyła kobietę przy bramkach kontroli, od razu się do niej uśmiechnęła. Nie mogła jednak liczyć na odwzajemniony gest życzliwości. Pracowniczka lotniska przywitała celebrytkę "lodowatym spojrzeniem". Kiedy nadeszła kolej na kontrolę bagażu Szelągowskiej, między paniami wywiązała się dyskusja.

– To dlaczego nie stoi w fast tracku?

Pracownica lotniska po kolei przeglądała kolejne elementu bagażu, spowalniając odprawę. W końcu stwierdziła, że Szelągowska złamała przepisy - płyny można umieścić w jednej litrowej torebce. Zaskoczona dekoratorka wnętrz została poproszona o przepakowanie się. Zauważyła jednak, że wtedy nie zmieści bagażu. Z opresji wyratował ją znajomy. To jednak nie koniec przygód.

Pracownica lotniska przeskoczyła maszynę do prześwietlania bagażu, aby wyrwać koledze po fachu wykrywacz do zabronionych substancji. Następnie instruowała Szelągowską o właściwym zatrzymaniu się przed bramką. Gdy celebrytce udało się przejść na drugą stronę, była wyraźnie zawiedziona. Ani bramka, ani wykrywacz substancji nie wykryły żadnych nieprawidłowości.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl