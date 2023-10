Jej taniec na weselu to fenomen sieci. Nagranie obejrzano 32 mln razy

Niespodzianki na weselach to nowy trend? Robią furorę

Nagrania kreatywnych i wzruszających niespodzianek podczas ślubu i weselu cieszą się ogromną popularnością. Przekonała się o tym tiktokerka, która w towarzystwie przyjaciółek także zatańczyła dla swojego ukochanego. Ona z kolei zdecydowała się na hit Rihanny i S&M pt. "I may be bad but I'm perfectly good at this".