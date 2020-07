Jennifer Aniston pokazała zdjęcie przyjaciela z Covid-19. "Nie bądźmy tak naiwni, myśląc, że możemy to prześcignąć"

Nieprzytomny mężczyzna podłączony do respiratorama na imię Kevin i przyjaźni się z Jennifer Aniston. Aktorka chciała żebyśmy zobaczyli go w takim stanie, bo przypadków zachorowań na Covid-19 jest coraz więcej, choć wielu z nas wydaje się, że pandemia już za nami. Są też tacy, którzy nie wierzą w jej istnienie. Pytanie, jak można podważać walkę z nią, kiedy widzi się młodego człowieka, którego organizm toczy bój z wirusem.

"Nasz przyjaciel był okazem zdrowia, nigdy nic mu nie było. Oto Covid. To dzieje się naprawdę. Nie bądźmy tak naiwni, myśląc, że możemy to prześcignąć… Jeśli chcemy to zakończyć, a przecież chcemy, prawda? Zróbmy chociaż tyle i nośmy maski" – czytamy w poście pod zdjęciem Kevina.