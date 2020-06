Jennifer Aniston w serialu "Przyjaciele" wyznaczała trendy. Buty, które wtedy nosiła, można dziś znaleźć w sieciówkach

Serial " Przyjaciele " ma grono wiernych fanów. Chociaż minęło już ponad 25 lat od jego produkcji, nadal zyskuje na popularności. Okazuje się, że nie tylko perypetie tytułowych przyjaciół są aktualne, ale również panujące w sitcomie trendy. A buty, które nosiła wówczas Jennifer Aniston to najmodniejsze modele w tym sezonie.

Klapki z szerokim skórzanym paskiem Jennifer Aniston

W odcinku "Ten w Vegas" akcja "Przyjaciół" przenosi się na jeden dzień do Las Vegas, a Rachel Green zmierza w stronę swojego hotelowego pokoju w czarnych klapkach na białej koturnie. W tym sezonie możecie je dostać w sklepach marki Venezia bądź Kazar. Kosztują 299 zł i są wykonane ze skóry.

Skórzane mokasyny Jennifer Aniston

Skórzane mokasyny to absolutna klasyka. Każdy powinien je mieć w swojej garderobie. Rachel Green często wybierała się w nich do swojego biura i łączyła je zarówno z garniturowymi spodniami, jak i sukienkami. Lakierowany model, podobny do tego, który ma Jennifer Aniston dostępny jest obecnie w sieci H&M. Kosztują 129,99 zł.