Jennifer Gray opublikowała nowe zdjęcie córki. Fani widzą duże podobieństwo

Jennifer Grey często publikuje na swoim profilu na Instagramie, zdjęcia swojej 18-letniej córki. Ma powody do dumy. W maju dziewczyna skończyła naukę w liceum. Wtedy właśnie Jennifer Grey określiła córkę mianem "najpiękniejszej duszy". Jak stwierdziła, wiele emocji towarzyszyło im w okresie dorastania 18-latki. "Widziałam, jak przemierza niebezpieczne klify liceum, eksplodując swoją mocą, wyjątkową inteligencją i zdumiewającą głupotą, której czasem nie można się oprzeć" – pisała, podsumowując, że córka wchodzi w nowy etap życia.

"Patrzyłam, jak zdeterminowana dąży do celu, jak wraz z przyjaciółmi radzi sobie z chaosem i niepewnością tego etapu. Jak szykuje się do balu maturalnego, ukończenia szkoły oraz innych, licealnych tradycji i jak kończy ten rozdział dorastając" – wspominała aktorka. W długim i wyruszającym poście na Instagramie gwiazda "Dirty Dancing" nie kryła dumy z tego, na jakim etapie życia jest jej córka. Nazwała ją "aniołem" i "prezentem dla świata". Z pewnością, dla każdej matki jest to wzruszający moment. Kiedy dziecko dorasta i idzie w świat.