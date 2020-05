Jennifer Grey pokazała córkę. Stella Gregg jest łudząco podobna do mamy

"Widziałam, jak przemierza niebezpieczne klify liceum, eksplodując swoją mocą, wyjątkową inteligencją i zdumiewającą głupotą, której czasem nie można się oprzeć" – pisała, nawiązując do dojrzewania. "Patrzyłam, jak zdeterminowana dąży do celu, jak wraz z przyjaciółmi radzi sobie z chaosem i niepewnością tego etapu. Jak szykuje się do balu maturalnego, ukończenia szkoły oraz innych, licealnych tradycji i jak kończy ten rozdział dorastając" – podkreślała.

Naszą uwagę zwróciło to, że Stella Gregg na zdjęciu, do złudzenia przypomina Jennifer Grey z młodości. Ma podobne rysy twarzy, takie same oczy i falowane włosy. Nie ma wątpliwości, że to po niej odziedziczyła urodę.