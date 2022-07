Jennifer Lopez doświadczyła ataku paniki. "Byłam całkowicie sparaliżowana"

Jennifer Lopez odmieniła swoje życie

Co ciekawe, do wizyty u specjalisty przekonał ją wtedy ochroniarz. Lekarz był zdecydowany co do tego, że piosenkarka musi zmienić swój styl życia. Zalecił jej od siedmiu do dziewięciu godzin snu na dobę, odstawienie kofeiny oraz treningi. Cała sytuacja miała miejsce ponad 20 lat temu, gdy Jennifer Lopez nagrywała swój debiutancki album i pracowała na planie filmu "Selena". Od tamtej pory gwiazda dba o swoje zdrowie.