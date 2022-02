Jennifer Lopez przeszła metamorfozę. "Prawdziwa ikona"

Jennifer Lopez przed obiektywem w nowej fryzurze

Artystka dokładnie wie co zrobić, aby zwrócić na siebie uwagę. Odświeżony wizerunek gwiazdy z pewnością nie jest też przypadkowy. W końcu Lopez rozpoczęła nowy etap w swoim życiu, po latach schodząc się z Benem Afleckiem. Tym razem piosenkarka wybrała ostre cięcie. Długie włosy to już przeszłość! Jennifer wyszła z salonu fryzjerskiego w krótkiej do linii brody fryzurze. Trzeba to przyznać - wygląda wprost olśniewająco! Wyraźnie widać, iż w nowym wydaniu czuje się świetnie.